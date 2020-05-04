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Aktüel

Bursa'da otoyolda devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:04:28 -
Bursa'da otoyolda devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA (AA) - İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesi kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul yönüne seyreden Adnan Yiğit idaresindeki 16 MBP 84 plakalı kalsit (kristalleşmiş kalsiyum karbonat) yüklü tır, Gemlik Sanayi Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkıp yolun kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Yağışlı havada gişelere yaklaşık 100 metre mesafede yaşanan kazada, sürücü Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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