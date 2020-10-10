  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da otomobilin arkadan çarptığı ambulans devrildi: 5 yaralı
Aktüel

Bursa'da otomobilin arkadan çarptığı ambulans devrildi: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:00:15 -
Bursa'da otomobilin arkadan çarptığı ambulans devrildi: 5 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, otomobilin arkadan çarparak ambulansı devirdiği kazada 5 kişi yaralandı.

Bursa-İzmir-İstanbul Oto Yolu Balat Kavşağı'nda, M.C.A. yönetimindeki 34 DA 123 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle önünde seyreden İ.K. idaresindeki 34 CIM 961 plakalı ambulansa çarptı.

Kontrolden çıkan ambulans, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü İ.K. ile ambulansta bulunan hasta M.A.T. ve otomobildeki yolcular A.S, N.S. ile D.Ç.A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lozan ihlali sonrası Türkiye'den flaş karar
Gündem

Lozan ihlali sonrası Türkiye'den flaş karar

Türkiye, Lozan ihlali gerekçesiyle Midilli çevresinde NAVTEX ilan etti.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yaman kimdir?
Biyografi

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yaman kimdir?

Engin Benli kimdir? Engin Benli, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Yaman rolünü üstleniyor. İzlenme rekorları kıran Diriliş Ert..
FETÖ'nün peynir kutusu aldatmacası!
Aktüel

FETÖ'nün peynir kutusu aldatmacası!

FETÖ'ye yönelik aralarında il ablalarının da bulunduğu operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, paraların peynir kutularında saklandığı orta..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay