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Bursa'da otomobil yayaya çarptı! Yaşlı adam ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki adama, karşı yönden gelen otomobil çarptı.

10 Mart 2019 Pazar 17:07
Bursa'da otomobil yayaya çarptı! Yaşlı adam ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Selim Kılıç (83), yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Cerrah Caddesi'nde meydana geldi. İmdat Savaş yönetimindeki 16 UAJ 16 plakalı otomobil, çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Kılıç’a çarptı. Kanlar içinde kalan Kılıç, çevredekilerin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Sürücü İmdat Savaş ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:07
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. trafik kazası
  4. Otomobil yayaya çarptı
  5. Selim Kılıç

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