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Yerel Bursa'da otomobil elektrik direğine çarptı: Sürücü araçta sıkıştı!
Yerel

Bursa'da otomobil elektrik direğine çarptı: Sürücü araçta sıkıştı!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 10:28:00 - 2024-08-18 10:30:02

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası jandarma yolda güvenlik önlemi alırken araçta sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 06.45 sıralarında Mustafakemalpaşa Mahallesi Güllüce Mahallesi Balıkesir-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. (42) idaresindeki 38 HG 494 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine feci şekilde çarptı. Kaza sonrası sürücü araçta sıkışırken ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kontrollü olarak sağlanan trafik, jandarma timlerinin kısa sürede aracı kaldırtmasıyla yol normal seyrine döndü. T.T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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