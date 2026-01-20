Bursa’da otomobil ağaca çarptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki ağaca şiddetle çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, araçta sıkışan 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ortaköy Mahallesi'nde Selahattin Y. yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazanın ardından otomobildeki 4 kişi sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtaki Şilan Kızılveren ve Sena Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilin sürücüsü Selahattin Y. ve Onur C. ise sıkıştıkları yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.