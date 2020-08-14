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Aktüel

Bursa'da örtü yangını

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-14 01:38:25 -
Bursa'da örtü yangını

BURSA (AA) - Bursa'da yerleşim bölgelerine yakın ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca mahalledeki cami hoparlöründen yapılan anons üzerine bölge halkı da tanker ve kovalarla yangın bölgesine su taşıdı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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