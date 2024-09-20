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Yerel Bursa’da ortalığı birbirine kattılar! İnekler firarda
Yerel

Bursa’da ortalığı birbirine kattılar! İnekler firarda

Yeniakit Publisher
2024-09-20 12:23:00 -
Bursa’da ortalığı birbirine kattılar! İnekler firarda

Bursa'da başıboş dolaşan iki ineğin trafiği birbirine kattığı anlar dikkat çekti.

Bursa'da başıboş dolaşan iki inek, yolun ortasındaki refüjde otlayarak ilginç anlara sahne oldu.

Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kameraya kaydedildi. Sürücüler, trafiğin tehlikeye atılmaması için hayvan sahiplerine çağrıda bulundu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Yolu üzerinde meydana geldi.

Nereden kaçtığı bilinmeyen iki inek, yolun ortasındaki refüjde dolaşmaya başladı.

Bir süre sonra acıkan inekler, refüjdeki otları yemeye koyuldu.

Yoldan geçen vatandaşlar, bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Sürücüler, hayvan sahiplerini göreve çağırarak, ineklerin trafiği tehlikeye atmaması için bir an önce müdahale edilmesini istedi.

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