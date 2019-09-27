0553 313 94 23

Bursa'da ormanları saran tırtıllar İnegöl ekonomisini tehdit ediyor

İnegöl ilçesinde tırtılların onlarca hektarlık kayın ormanı istila etmesi, mobilya sektörünü de tehdit ediyor.

27 Eylül 2019 Cuma 10:25
Bursa'da ormanları saran tırtıllar İnegöl ekonomisini tehdit ediyor

Türkiye'nin önemli mobilya firmalarının bulunduğu İnegöl ilçesinde ortaya çıkan tırtıllar, kayın ağaçlarını tek tek kurutmaya başladı. İnşaat, dekorasyon ve mobilya sektörünün en önemli parçalarından biri olan kayın ağaçlarının yok olması, ekonomiyi de yakından etkileyecek görünüyor.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bu işi hafife alırsak Allah korusun bütün ormanlarımız kurur" dedi.

Konuyla ilgili açılama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Geçen sene aynı bölgede tırtıllar çıkmıştı, ama az bir bölgeye zarar vermişlerdi. Bu tırtıllar kayın ağaçlarıyla besleniyor. Başka ağaçlara geçmediğini fark ettik. Belirli bölgede yaprakları yiyerek sanki kış gelmiş şekline getirmişlerdi. O zaman da Orman İşletme Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğüyle bu konuyu konuşmuştuk.

Yetkililer geçen sene bununla ilgili bir araştırma yapacaklarını söylemişlerdi. Tırtıllar bu sene biraz daha erken geldi. Büyük bir alanı gerçekten talan ettiler. Bununla ilgili çalışmaların daha önce yapılması gerektiği kanatindeyim. İnegöl biliyorsunuz mobilyasıyla anılıyor. Mobilyanın buralara gelmesinin en büyük sebebi İnegöl'de kayın ormanların çok olması. Kayın ormanları bizler için çok değerli.

Su kaynakları kayın ormanlarının olduğu yerlerdedir. İnegöl'ün mobilya ihtiyacını karşılıyor. Yetkililer çalışıyor, ama bir an önce gereken tedbirlerin alınması gerekiyor. Allah korusun bu olayı hafife alırsak yarın öbür gün bütün ormanı kurutabilir. Biraz geç kalındı bence, çünkü geçen sene araştırmayla uğraşıldı. Şu anda havadan karadan çalışma yapılıyor, lakin bir an önce çalışmaların sonuçlandırılması lazım. Biliyorsunuz siz ziraatçiyiz, her sene bir böcek türüyle mücadele ediyoruz. Benim köyümde de kayın ormanları var. Ben bu yaşa geldim, ilk kez bu tırtılları geçen sene gördüm. Ufak bir alanda görüldü, bu sene büyük bir alana yayıldılar" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:25
  1. burs a
  2. inegöl
  3. tırtıl
  4. ziraat odası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsot üretiminde çalışan kadınlar Ekmeklerini 'acı'dan çıkartıyorlar
    1. İsot üretiminde çalışan kadınlar..
    2. Okul bahçesini 'macera park' gibi..
    3. Okul çağındaki çocuklara düzenli süt..
    4. Doğalgaza zam gelecek mi?
    5. Teslim olan teröristlerden HDP itirafı
    6. Sağlık personeli alımı sözleşmeli..
    7. Karamanoğlu Ahmet Bey olma
    8. Güvenli Bölge'nin detayları ortaya çıktı
    9. Herç ile hayatlar felç
    10. Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu
    12. Kamu bankalarından otomotivcilere..
    13. Deprem anında telefon nasıl..
    14. Memur alimi kamu memur alımı, kamu..
    15. İşte telefon şebekelerinin kilitlenme..
    16. Benzinde 26 kuruş indirim
    17. Unifree yönetimine üst düzey atama
    18. Deprem sonrası 'çalışmamız var' deyip..
    19. Çürük elmalar ayıklanmalı hızlı karar..
    20. Rönesans, uluslararası bir petrokimya..
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’