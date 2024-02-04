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Yerel Bursa’da ölü yavru yunus balığı karaya vurdu
Yerel

Bursa’da ölü yavru yunus balığı karaya vurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-04 10:38:00 -
Bursa’da ölü yavru yunus balığı karaya vurdu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ölü yavru yunus balığı karaya vurdu.

Mudanya ilçesi Altınkum sahiline ölü yavru yunus balığı vurdu. Öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü yunus balığını fark etti. Yunus balığını gören vatandaşlar, ölü yunus balığının kaldırılması için durumu yetkililere bildirdi.

Bazı vatandaşlar ise, ölü yunus balığını saniye saniye amatör kamera ile kaydetti.

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