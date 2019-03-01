Bursa'da öğrencileri taşışan yolcu otobüsü devrildi Yaralı öğrencilerin isimleri

Bursa Uludağ yolunda lise öğrencilerine taşıyan otobüs devrildi. Bursa'da, Uludağ yolunda bir otobüsün devrilmesi sonucu 10’u ağır 46 öğrenci yaralandı. Peki Bursa'da devrilen otobüsteki yaralı öğrencilerin isimleri belli oldu mu?

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü Uludağ yolunda devrildi. İstanbul'dan gelen lise öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı. Otobüsün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Otobüs kazasında yaralanan öğrencilerin isimlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.