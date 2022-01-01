Bursa'da öğrenciler 2022'ye indirimli ulaşımla başladı

Bursa’da toplu taşıma fiyatlarına yapılan ve 1 Ocak 2022’de uygulamaya giren yeni düzenleme ile 90 lira olan aylık öğrenci abonman kart fiyatı 70 liraya düşürüldü.

Bursa’da 2016 yılından bu yana 1,5 TL olarak uygulanan öğrenci metro biniş fiyatına sadece 30 kuruş artış yapılırken, 90 TL olarak uygulanan aylık öğrenci abonman kartının fiyatı ise yüzde 22 indimle 70 TL'ye indirildi.

Bursa’da vatandaşların toplu ulaşıma yönelmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında modernizasyonun yanında ekonomik fiyat tarifesi uygulamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifede de öğrenci dostu ulaşım politikasından taviz vermedi.

Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı

Toplu taşıma araçlarını yoğun olarak kullanan öğrencilerin aylık abonman kartlarında fiyat indirimine gidildi. Hatırlanacağı üzere 2016 yılında 1,5 TL olan öğrenci metro biniş fiyatı, 2018 yılında 1,35 TL’ye indirilmişti. İki yıl boyunda hiçbir artış yapılmayan öğrenci metro biniş tarifesi, geçen yıl yapılan düzenleme ile 5 yıl önceki fiyat olan 1,5 TL’ye çıkarılmıştı. Son 6 yılda yakıt, personel ve bakım maliyetlerindeki yüzde 70’lere varan artışlara rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu ulaşım politikasına kararlıkla devam ediyor. 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olan yeni düzenlemede sadece 30 kuruş artış yapılan öğrenci metro biniş fiyatı 1.80 TL olurken, 90 TL olan aylık öğrenci abonman kartının fiyatı ise yüzde 22 indimle 70 TL'ye düşürüldü. Abonman kartları ile aylık 160 biniş hakkı bulunan öğrencilerin ulaşım ücreti yaklaşık 44 kuruşa denk gelirken, bu fiyatla Türkiye genelinde öğrencileri en ucuz fiyatla taşıyan belediye, Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu.

1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya giren maliyet artışı kaynaklı yeni fiyat tarifesi özellikle dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler gözetilerek oluşturuldu. Ulaşım fiyat artış oranları ortalama yüzde 20'yi geçmeyecek şekilde planlanırken, yeni düzenleme ile metro tam biniş 4.20 TL, indirimli 3.60 TL oldu. Düzenleme ile otobüs uzun hat 5.30 TL, kısa hat ise 4.70 TL olarak düzenlendi. Aylık tam abonman ise 260 TL, aylık indirimli abonman kart ise 225 TL oldu.

Bu fiyat düzenlemesi ile İstanbul'da 5.48, Ankara'da 4.50 ve İzmir'de 4.70 TL uygulanan metro tam bilet fiyatı, Bursa'da 4.20 TL'de kaldı ve Bursa bu iller arasında da toplu ulaşımda en uygun fiyatı uygulayan il oldu.