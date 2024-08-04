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Yerel Bursa'da off-road sırasında uçurumdan yuvarlanan 2 kişi helikopterle kurtarıldı
Yerel

Bursa'da off-road sırasında uçurumdan yuvarlanan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-04 16:38:00 - 2024-08-04 16:39:16

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracıyla uçurumdan yuvarlanan sürücü ve yanındaki, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesi Kıran Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, off-road tutkunu 23 yaşındaki Ş.B. ile 26 yaşındaki Ş.T. yamaçlardan ilerlemeye başladı. Engebeli yollardan ilerleyen off-road aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, araçlar birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Bulundukları yerden ilerleyemeyen 2 arkadaş, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine araçla gidemeyen ekiplere, AFAD, Jandarma, JAK, İtfaiye ve UMKE ekipleri seferber oldu. Yaralı olarak araçtan çıkartılan 2 kişi, olay yerinin sarp ve engebeli olması nedeniyle Aydın’dan gelen jandarma helikopteriyle bulundukları yerden alındı.

Yaralı 2 off-road tutkunu, Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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