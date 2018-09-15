THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Bursa'da müptezeller, 'alayınız gelse alay ederiz' yazısının altında yakalandılar!

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:53
Bursa'da müptezeller, 'alayınız gelse alay ederiz' yazısının altında yakalandılar!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan 25 kişiyi yakaladı. Bu şahısların ifadelerinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 ikamette yapılan aramada 115 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, 2'şer adet ruhsatsız tabanca ile tüfek ve silahlara ait fişek ile kartuşlar, çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.

BEBEK BEZİNE SAKLANMIŞ UYUŞTURUCU

Narkotik köpeği Galia'nın da katıldığı uyuşturucu operasyonunda kömür deposunda arama yapan ekipler, çuvalların arasına gizlenen bebek bezinin içerisinde bonzai ele geçirdi. Evde yapılan aramada ise peçetelerin arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:53
  1. Bursa
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Uyuşturucu satıcıları
  4. Narkotik polisi
  5. müptezeller
  6. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efsane boksör Mayweather, efsane maç için geri dönüyor!
    1. Efsane boksör Mayweather, efsane maç..
    2. Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!
    3. Şişli'de döviz bürosunu soydular!
    4. Aydın'da ağaç altında korkunç manzara!..
    5. İstanbul'da panik! Şüpheli çanta...
    6. İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın..
    7. İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşıma..
    8. Milletvekili ceza yedi! Stada..
    9. Çocuğunuzu kanserden koruyun
    10. Başkan Erdoğan'a hakaret eden masör..
    11. Hüsnü Mübarek'in oğulları hakkında..
    12. Dip dalganın etkisi sürüyor! İYİ..
    13. Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını!..
    14. Hamilelikte kaburga ağrısına dikkat!
    15. Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum..
    16. Bisikletin sürmenin çocuklara..
    17. Çocuğunuz şımarık mı?
    18. Stor perde temizliği nasıl yapılır?
    19. Peygamberimizin büyük teyzesi: Hz...
    20. Fındık lahmacun nasıl yapılır?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula