Bursa'da motosiklet hırsızlığı

Cuma Mahallesi Ali Hatipoğlu Sokağı'nda bir büfenin önündeki Şenol Kulaç'a ait motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından düz kontak yapılarak çalındı.

Hırsızlık anları, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kulaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısıtlama saatleri içinde motosikletinin çalındığını belirterek, "Kısıtlama nedeniyle eve gitmedim, içeride uyuyordum. Gece saat 01.30 gibi hırsız buraya geliyor, biraz teftiş yapıyor. Daha sonra kabloları ile oynayarak, direksiyon kilidi olan motosikleti çalıştırıp uzaklaşıyor." dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.