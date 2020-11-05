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Aktüel Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:59:14 -
Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa-Ankara kara yolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı yakınlarında faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yardımlarıyla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları süren fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın çıkış nedeni araştırılıyor.

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