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Aktüel Bursa'da metruk binadaki yangında 1 kişi yaralandı
Aktüel

Bursa'da metruk binadaki yangında 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 02:13:29 -
Bursa'da metruk binadaki yangında 1 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesindeki metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuk mahallesi Türkistan sokakta bulunan metruk binaya giren A.G. (66) ısınmak için ateş yaktı.

Ateşin yükselmesiyle alevler, evin içerisindeki eşyalara sıçradı. Hızla yayılan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Bu sırada yangını söndürmeye çalışan A.G, alevlerin arasında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, binadaki A.G'yi dışarı çıkarttı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırılan A.G'nin, vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar olduğu tespit edildi.


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