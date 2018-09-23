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Bursa'da maganda dehşeti!

Osmangazi ilçesinde yapılan bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunlar 3 kişiyi yaraladı.

23 Eylül 2018 Pazar 09:32
Bursa'da maganda dehşeti!

Olay, akşam saatlerinde İznik yolu Yeniköy altında bulunan bir alanda yapılan düğünde meydana geldi. Düğünde M.Y. (53) isimli şahıs kendisine ait bulundurma ruhsatlı olduğu belirlenen tabancasıyla kabalalığın arasından havaya 8-9 el ateş etti.      

3 Kişi Yaralandı: Tabancasındaki mermilerin bittiğini sanan M.Y. tabancasını yere doğru ateşleyince çıkan mermiler düğünde bulunan Şahin Yürektürk (47), oğlu Rıdvan Mete Yürektürk’e (13) Efe Kaçıra (9) isimli bir çocuğun ayağına isabet etti.Bacaklarından yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Jandarma ekipleri olay üzerine yaptığı araştırma sonrasında M.Y. isimli şahsı gözaltına aldı.M.Y.’nin Orhangazi Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin sürdüğü bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 09:32
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