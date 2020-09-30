  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis cezası
Aktüel

Bursa'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis cezası

Sanık, duruşmada kararın açıklanmasının ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:30:51 -
Bursa'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis cezası

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde servis aracıyla çarptığı iki öğrenciden birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüye 6 yıl hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Akkökoğlu (54), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kazada yaşamını yitiren öğrenci İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak ve yaralanan Arda Üzmez (16) ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Irmak ve Üzmez'in avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Akkökoğlu'nun 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, denetimli serbestlikle tahliyesine karar verildiğini duyurdu.

Burcu Irmak ve Arda Üzmez ile yakınları, adliye çıkışında karara tepki gösterdi.

Mehmet Akkökoğlu yönetimindeki 16 S 1781 plakalı servis minibüsü, 30 Ekim 2019'da Bademli Mahallesi'ndeki yağ fabrikası önünde kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek (15) ve Arda Üzmez'e çarpmıştı. Kaza yeri yakınındaki özel kolejin 10. sınıfında öğrenim gören iki genç yaralanmıştı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şimşek müdahaleye rağmen kurtarılamamış, sürücü ise tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı
Dünya

İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı

Türkiye hakkında dönem dönem rezil açıklamalarıyla gündeme gelen Rusya'nın aşırı sağcı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovsky, ..
Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler
Gündem

Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekil..
Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var
Gündem

Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını açıkladı. Bölgeden alınan ilk bilgilere hedef..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay