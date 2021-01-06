Bursa'da koronavirüs zannettiler gerçek başka çıktı! Akciğerinde ceviz tespit edildi

Hasan Dursun Akduman, kolesterol seviyesini düzenlemesi ve kalp krizi riskini azaltması için kahvaltıdan önce cevizli su içti. Kısa süre sonra nefes darlığı çekmeye başlayan Akduman, Bursa Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan Akduman'ın yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. Kendi isteğiyle hastaneden taburcu olan Akduman, özel hastanede bronkoskopi yaptırınca gerçek ortaya çıktı.

Suyla içti: Akduman’ın sol akciğerinde suyla içtiği yarım cevizin sol akciğerine gittiği saptandı. Ceviz, yapılan operasyonla akciğerden çıkarıldı. Akduman, aynı gün taburcu edilerek evine gönderildi. Cevizin çıkarıldığı operasyon ise kamerayla kaydı alındı.

Nefes darlığı şikayeti olduğu için Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüs servisine kaldırıldığını söyleyen Akduman, "Sabah kahvaltısında ceviz suyu içiyordum. Suyu içerken ceviz boğazıma kaçtı. Kahvaltı yaptıktan sonra hırıltı başladı. Cevizin nefes boruma kaçtığını anladım. Öksürünce çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı." dedi.