Bursa'da korkutan heyelan: Mudanya-Altıntaş yolu tamamen kapandı!

Yerel

Giriş Tarihi:
Mudanya'da gece saatlerinde meydana gelen toprak kayması, sahil yolunu ulaşıma kapattı. Beyaz Kayalar mevkisinde dev kaya parçaları ve toprağın yolu kapatması üzerine ekipler bölgede seferberlik başlattı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün gece saat 23.00 sularında büyük bir doğa olayı yaşandı.

Altıntaş yolu üzerindeki Beyaz Kayalar mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple toprak kayması meydana geldi.

Heyelanın etkisiyle dev kaya parçaları ve toprak yığını Mudanya-Altıntaş sahil yolunu tamamen trafiğe kapattı.

Gürültüyü duyan ve yolu kapalı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olası yeni bir heyelan riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alarak yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

Belediye ekipleri ve iş makineleri, yolu yeniden ulaşıma açmak ve moloz yığınlarını temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması istenirken, temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

