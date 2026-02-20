  • İSTANBUL
Bakan Kurum Gaziantep'ten Özel'e böyle seslendi! 'Sizi daha çok rahatsız edeceğiz Özgür Bey…'
Siyaset

Bakan Kurum Gaziantep’ten Özel’e böyle seslendi! ‘Sizi daha çok rahatsız edeceğiz Özgür Bey…’

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te yaptığı konuşmada; “Biz lafla değil, eserle konuşuyoruz Özgür Bey… Sizi daha çok rahatsız edeceğiz Özgür Bey” diye seslendi.

Gaziantep'te "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Devletimiz söz veren değil sözünü takvime bağlayan, planlayan, koordine eden, sahaya inen ve netice alan bir iradedir.

Nitekim depremzede kardeşlerimizin dudaklarından ‘Bu evi babam yapmazdı ama devlet baba yaptı’ cümlesi devletimize duyulan güvenin ve millet-devlet dayanışmasının en sahici tezahürüdür” dedi.

BİZ LAFLA DEĞİL, ESERLE KONUŞUYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Evleri faizle verecekler” diyerek ısrarla algı yürütmeye devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Daha milletimize su getirmekten aciz bu anlayış, çıkmış bize deprem bölgesinde şehircilik dersi vermeye kalkıyor.

 

‘Deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim’ diye övünerek anlatıyor, 455 bin yuvayı beğenmiyor. Biz lafla değil, eserle konuşuyoruz Özgür Bey… Sizi daha çok rahatsız edeceğiz Özgür Bey... Çünkü biz milletimiz için çalışmaya, gece gündüz koşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

