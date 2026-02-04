  • İSTANBUL
Bursa'da korku dolu anlar: Önce kaza yaptılar sonra kavga ettiler!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis şoförü ve otomobil sürücüsünün kaza sonra kavgaya tutuşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Alanyurt'ta bir sitede meydana geldi. Servis şoförü öğrenciyi bıraktıktan sonra geri manevra yaptı. Geri manevra yapan minibüs, arkasında duran otomobile çarptı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce sürücüler, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar. O sırada servis şoförü araçtan aldığı sopayla diğer sürücüyü kovaladı. O anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

