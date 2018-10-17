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Bursa’da kontrolden çıkan araç takla attı

Sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:46
Bursa’da kontrolden çıkan araç takla attı

Kaza, İzmir Yolu Acemler kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Kadir A. yönetimindeki 16 GN 620 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Ters olarak sağ şeridi kapatan otomobil içerisinde bulunun sürücü kendi imkanları ile çıkarak polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri muhtemel bir kazanın daha yaşanmaması için güvenlik önlemi alarak tek şeridi trafiğe kapattı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ters dönen araç çekici yardımı ile trafik otoparkına götürülürken polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:46
  1. İzmir
  2. bursa
  3. TRAFİK KAZASI
  4. OTOMOBİL

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