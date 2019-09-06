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Bursa’da konfeksiyon atölyeleri yurt dışına üretim yapıyor

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, tekstil sektörünün en önemli kollarından biri olan konfeksiyon atölyelerini ziyaret ederek, ekonomide yaşanan canlanmayı yerinde inceledi.

06 Eylül 2019 Cuma 14:07
Bursa’da konfeksiyon atölyeleri yurt dışına üretim yapıyor

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, tekstil sektörünün en önemli kollarından biri olan konfeksiyon atölyelerini ziyaret ederek, ekonomide yaşanan canlanmayı yerinde inceledi. Ziyaret ettiği bir tekstil firmasının dünyaca ünlü markalara üretim yaptığını öğrenen Başkan Cömez, “Konfeksiyondaki canlılık işsizliğe çare olur” dedi.


Konfeksiyon üretimi yapan firmaları ziyaret eden İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in ilk durağı Dilek Tekstil oldu. Veysel Karani Mahallesi’nde faaliyet gösteren konfeksiyon atölyesinde işveren ve işçilerle bir araya gelen Cömez, üretim bandında incelemelerde bulduktan sonra çalışanlarla öğle yemeği yedi.


Osmangazi’den dünyaya üretim


Ziyaret ettiği konfeksiyon atölyesinden dünya markalarına üretim yapıldığını öğrenen Ufuk Cömez, Bursa’da konfeksiyon üretiminin geldiği son noktanın sevindirici olduğunu söyleyerek, "Üretimin dinamik olarak sürdüğü ülkemizde, son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları anlayabilmemiz için dünyadaki gelişmeleri iyi okuyup, anlamamız gerekiyor. Türkiye, son zamanlarda, sınır dışı operasyonlar, ekonomideki dünyaya bağlı değişimler sebebiyle hareketli günler geçiriyor. Ancak böyle dönemsel hareketlerin en büyük çaresi durmaksızın dönen çarklar ve üretim dengesidir. Bu anlamda Bursa olarak çok şanslıyız. Hızlı tüketim ve üretim kültürümüziçerisinde Türk sanayiinin en önemli üretim bantlarını elimizde bulunduruyoruz. Yılın son çeyreği için hükümetimizin politikalarına çok güveniyoruz. Sizlerin de güvenmesini istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:07
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