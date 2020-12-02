  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve polislere saldıran iki kardeş gözaltına alındı
Aktüel

Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve polislere saldıran iki kardeş gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 03:05:02 -
Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve polislere saldıran iki kardeş gözaltına alındı

BURSA (AA)- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kardeş, kendilerine ceza yazan polislere saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Harem U. ile ağabeyi Sabır U'yu evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Uyarıyı dikkate almayan iki kardeş, kendilerine cezai işlem yapmak isteyen polislere önce hakaret etti, ardından da saldırdı.

Polisler Sabır U'yu gözaltına alırken, Harem U. ise olay yerinden kaçtı. Mahallede arama çalışması başlatan polis ekipleri, kısa sürede Harem U'yu da yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan arbede nedeniyle 3 polisin hafif şekilde yaralandığı, polislerden birinin parmak kemiğinin kırıldığı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den şaşırtan Katar hamlesi
Gündem

CHP'den şaşırtan Katar hamlesi

Katar'ın Türkiye'ye olan yatırımlarını hedef alan CHP'nin son hamlesi şaşırttı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yetkililerine Kata..
Ne dolar ne altın... Yatırım yapan paraya para demedi
Ekonomi

Ne dolar ne altın... Yatırım yapan paraya para demedi

Gümüş fiyatları hem dolar kuru hem de altın fiyatlarını solladı. Gümüş 2 gün içerisinde yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Nilüfer Aydan hakkında flaş gelişme
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Nilüfer Aydan hakkında flaş gelişme

Türk dizilerinde boy gösteren oyuncu Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal bir paylaşımı ortaya çıkmıştı. A..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay