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Aktüel Bursa'da kısıtlama saatlerinde kimliksiz gezen 2 şahıs gözaltına alındı
Aktüel

Bursa'da kısıtlama saatlerinde kimliksiz gezen 2 şahıs gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 05:04:18 -
Bursa'da kısıtlama saatlerinde kimliksiz gezen 2 şahıs gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve üzerlerinde kimlikleri bulunmayan yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde, A.A. idaresindeki aracı durdurarak izin belgelerini talep etti.

Sürücü, izin belgesini verirken A.C. ve M.A. izin belgeleri ve kimliklerinin bulunmadığını söyledi.

Kimliği bulunmayan 2 şahıs gözaltına alındı.

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