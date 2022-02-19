Bursa'da kaza! 6 kişi yaralandı
Bursa'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa-İnegöl'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde seyir halinde olan Fatih Yıldırım idaresindeki 16 KPS 30 plakalı hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Soykan Yenilmez yönetimindeki 16 LV 564 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.