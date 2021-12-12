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Aktüel Bursa'da kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aktüel

Bursa'da kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa-Nilüfer'de, otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 22:52:00 -
Bursa'da kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya-Bursa kara yolundan kent merkezi istikametine seyreden 34 CKR 476 plakalı otomobil, Karaman Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, aracı kullandığı belirtilen Ömer Metin Gültepe hayatını kaybetti. Yaralı Hasan B, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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