Bursa’da kayıp vatandaş için arama çalışmaları 200 kişilik ekiple devam ediyor

Bursa’da yaşanan yoğun yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde 5 vatandaş hayatını kaybederken, kayıp olan 1 vatandaş için arama ve kurtarma çalışmaları 200 kişilik ekip ile devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 21 Haziran 2020 tarihinde 18.30 saatlerinde Bursa ilinde başlayan yoğun yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, yoğun yağışın, Kestel, Orhangazi, Yenişehir, İznik ve Gürsu ilçeleri başta olmak üzere bölgede sel ve su baskınlarına yol açtığı hatırlatıldı.

Olay nedeniyle Kestel’e bağlı Dudaklı Mahallesi’nde 1, Kayacık Mahallesi’nde ise 4 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, “Halihazırda kayıp olan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları 200 arama kurtarma personeli ile devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu çalışmaları yerinde incelemek amacıyla dün akşam saatlerinde ivedilikle bölgeye ulaşmıştır. Çalışmaların yerinden eşgüdümlü olarak yürütülmesi amacıyla Bursa Valiliği tarafından 2 farklı noktada kriz merkezi oluşturulmuştur. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

Bursa İl AFAD Müdürlüğü eşgüdümünde yürütülmekte olan çalışmalara; AFAD İl Müdürlükleri (Bursa, Afyon, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa) Bursa Belediyesi ve İtfaiyesi, UMKE ve 112 Acil, JAK, JÖH, Asayiş ve Trafik Timi, Emniyet ve STK’lardan çok sayıda personelin ve gönüllülerin katılım sağlandığı aktarıldı.

Çalışmaların, karadan arama kurtarma ekip - ekipmanları ve arama kurtarma köpekleri ile havadan ise dronelarla aralıksız yürütülmekte olduğunun vurgulandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve STK’lar tarafından 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 12 ekipte 24 personel psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerinde tarım arazileri, yol ve altyapı zararları bildirilmiş olup bina hasar tespiti, tarım hasar tespiti ve zarar tespitine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatılmıştır.Gemlik - İznik karayolunda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yol temizleme çalışmaları 5 greyder, 2 kepçe ile devam etmektedir. Bursa Büyükşehir Belediye koordinesinde 74 adet iş makinesi ile altyapı ve teknik destek çalışmaları yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın sel nedeniyle yaşadıkları zararın ortadan kaldırılabilmesi ve hayatın bir an önce normalleştirilmesi amacıyla AFAD tarafından Bursa Valiliği’ne 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.”