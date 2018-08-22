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Bursa'da kardeş dehşeti: İş yerini bastığı ağabeyini tüfekle vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Eyüp D.(31), aralarındaki husumet nedeniyle baskın yaptığı iş yerinde ağabeyi Ferit D.’yi (42), tüfekle bacağından vurdu. Ferit D., hastanede tedaviye alınırken, kaçan zanlı suç aleti silahla birlikte yakalandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:47
Bursa'da kardeş dehşeti: İş yerini bastığı ağabeyini tüfekle vurdu

Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki bir internet kafede meydana geldi. Eyüp D., ağabeyi Ferit D.’nin işlettiği internet kafeye elinde tüfekle giderek, aralarındaki husumet nedeniyle ateş açtı.

Saldırıda sol bacağından yaralanan Ferit D., İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, zanlı kaçtı. Polis tarafından suç aleti silahla yakalanan Eyüp D., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:47
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