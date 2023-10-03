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Yerel Bursa'da kahvehanede oturan adam, silahlı saldırıda öldürüldü
Yerel

Bursa'da kahvehanede oturan adam, silahlı saldırıda öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-10-03 17:51:00 -
Bursa'da kahvehanede oturan adam, silahlı saldırıda öldürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehanede otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehanede otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Çınarönü Mahallesi Aydın Caddesi'nde bir kahvehanede arkadaşlarıyla oturan Ümit Er'e (57), bir şüpheli, çit tellerin dışından 2 el ateş ederek kaçtı.

Er, göğsünden yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Er, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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