  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa’da kadın cinayeti

Bursa’da tekel bayi işletmecisi, tartıştığı eşini evinde sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:00:29 -
Bursa’da kadın cinayeti

Bursa’da tekel bayi işletmecisi, tartıştığı eşini evinde sırtından bıçaklayarak öldürdü.


Alınan bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrulkent Mahallesi 122.sokaktaki bir sitede meydana geldi. Görükle’de tekel bayisi işleten Cenk K. öğle saatlerinde evine geldi. Tartıştığı eşi Songül K.’yı sırtından bıçaklayarak öldüren Cenk K. olay yerinden ayrıldı.


Komşuların polise ihbar etmesiyle ekipler ve ambulans olay yerine geldi. 112 ekipleri Songül K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Songül K.’nın yakınları gözyaşlarına boğulurken, firar eden zanlının başka kişilere de zarar verebileceğini belirterek, oraya da polis gönderilmesini istedi.


Cumhuriyet Savcılığı ve Cinayet Bürosu ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, katil zanlısının yakalanmasına çalışılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı