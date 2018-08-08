Bursa’da kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı

Şehir merkezinde seyir halindeyken şüpheli hareketleri sebebiyle polisin durdurmak istediği sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Özel otomobil Adnan Menderes Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. 34 yaşındaki E.D, araçtan indirilerek üst araması yapıldı. Araç içerisinde de ekipler tarafından arama yapılırken, araç kurtarıcı yardımıyla çekildi. Sürücünün aracın eksik evrakları sebebiyle ekiplerden kaçtığı belirtildi.