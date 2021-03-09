  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'da kaçakçılara operasyon: Gözaltılar var
Yerel

Bursa'da kaçakçılara operasyon: Gözaltılar var

Bursa'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan birçoğu Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:22:00 - 2021-03-09 16:23:32
Bursa'da kaçakçılara operasyon: Gözaltılar var

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ikamet eden 21 yaşındaki H.A. isimli kişinin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan tablo, deri kitap ve tarihi objeleri satmak için alıcı aradığını belirleyen Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

Şüphelinin ikametine baskın düzenleyen ekipler, 1 adet İkona tablo, 1 adet taş kutu içerisinde deri yazmalı kabartmalı el kitabı, 2 adet bronz yak figürlü obje, 1 adet bronz Eros heykeli, 1 adet Bizans dönemine ait altın para ve 1 adet Hardiyanus Dönemine ait bronz sikke ele geçirildi.

Ekipler tarihi eserleri satmak isteyen H.A. ve beraberindeki 5 kişiyi de gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İyice delirdiler!
Dünya

İyice delirdiler! "Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız"

Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı farklı bir seviyeye çıktı. Hazımsız Yunan medyası, "Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız" manşetiyle çı..
İmamoğlu, İYİ Partili ismi çıldırttı!
Siyaset

İmamoğlu, İYİ Partili ismi çıldırttı! "İpleri koparmayız, gerekirse keseriz!"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte anması İYİ Pa..
Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı
Medya

Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 10 Mart Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin 49. yeni bölümünde neler yaşan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay