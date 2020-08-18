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Aktüel Bursa'da kaçak silah operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Aktüel

Bursa'da kaçak silah operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 19:07:55 -
Bursa'da kaçak silah operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samanlı Mahallesi'nde M.A'nın (27) kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine ikametine operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerini fark ettiği anda kaçma girişiminde bulunan M.A, yakalandı.

Şüphelinin evindeki aramada, 4 tabanca gövdesi, 5 sürgü kapağı, 6 şarjör, 2 matkap, 1 silah çevirme için kullanılan torna makinesi, çok sayıda silah imalatında kullanılan iç mekanizma parçaları ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı.


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