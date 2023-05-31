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Aktüel Bursa'da kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Bursa'da kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 23:16:00 -
Bursa'da kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir hobi bahçesinde 25 metre tünel kazarak kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekli Mahallesi'nde bir hobi bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Adli makamlardan alınan izinle hobi bahçesine giden ekipler, küçükbaş hayvancılık yapmak maksadıyla kurulu brandalı alanda üstü kapatılmış tünel tespit etti.

Yaklaşık yarım metre yapılan kazıyla giriş kısmı 1 metre genişlik, 4 metre derinlik ve 25 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarıldı.

Olay yerindeki aramalarda el dedektörü, alan tarama ve noktasal tespit cihazı, otomatik tüfek, fişek ve kazıda kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hobi bahçesi sahibi A.İ.D. ile İ.H.E. (48) tutuklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayla ilgili H.Ö. aranıyor.

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