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Aktüel

Bursa’da Jandarma teşkilatının 181’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bursa Valisi Yakup Canbolat’a ziyaret gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:07:50 -
Bursa’da Jandarma teşkilatının 181’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bursa Valisi Yakup Canbolat’a ziyaret gerçekleştirildi.


Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç başkanlığında vali Canbolat’ı ziyaret eden heyet daha sonra Heykel’deki Atatürk Anıtına Bursa İl jandarma Komutanlığı, Işıklar JAMYO Okul Komutanlığı ve Jandarma Trafik Okul Komutanlığı personelinin katılımı ile çelenk sunumu gerçekleştirdi.

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