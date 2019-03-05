“Bursa’da iş var”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak 2019 yılında 120 bin kişilik ilave istihdam hedefi belirlediklerini belirterek, “Ülkemizin refah seviyesini yükseltmek ve daha güçlü bir geleceğe taşımak, insanımıza aş ve iş fırsatı oluşturmakla mümkündür. Türkiyemizin moral ve motivasyon kaynağı Bursa, istihdama da en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olacaktır” dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, yeni istihdam seferberliğini Vali Yakup Canbolat başkanlığında düzenlenen toplantıyla başlattı. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, reel sektör için hazırlanan destek paketlerinin iş dünyasına moral ve motivasyon aşıladığını söyledi. Üretime ve yatırıma ilişkin her desteğin Türkiye’nin kalkınma hamlesi için yeni bir fırsat anlamına geldiğini belirten İbrahim Burkay, “Son dönemde sanayi ve ticarete dönük teşviklerle birlikte hükümetimiz tarafından istihdama da reform niteliğinde destekler sunuldu. Bu kapsamda 2017 yılında iş dünyasının ve şehirlerin yarışıyla 1,5 milyon insanımıza ilave iş sağlanırken, Bursa olarak 80 bin kişilik yeni istihdam sözümüzün karşılığında 83 bin kişiyi işe yerleştirdik” dedi.

BTSO’nun kentte 4 farklı noktada açtığı istihdam ofisleri, MESYEB, BUTGEM, Mutfak Akademi, Mahir Eller ve MEGİP gibi projelerle” Bursa’nın istihdam seferberliğine katkı sağlamayı sürdürdüğünü vurgulayan İbrahim Burkay, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye genelinde yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından Bursa için de 120 bin kişilik yeni istihdam hedefi belirlendi. İş dünyamız adına bu kampanyamızın da hedeflerine ulaşabilmesi için Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize başta istihdam olmak üzere çeşitli alanlarda destek taleplerimizi sunduk” diye konuştu.

Türkiye’nin zenginlik merkezi olan Güney Marmara Havzası’nın sürdürülebilir büyüme ve işsizlikle güçlü mücadele kapsamında mekanî planlamaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Başkan Burkay, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gerekli çalışmaların da başladığını ifade etti.

Hükümetin ilâve istihdam konusundaki tarihi desteklerle iş dünyasının yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

“Tüm kentlerin ve kurumların dâhil olacağı istihdam seferberliğini başlatıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, ilçe oda ve borsalarımız, iş dünyası kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimiz, esnaf ve sanatkar odalarımızla birlikte “Burası Bursa, Burada İş Var” diyerek, Cumhurbaşkanımızın çağrısını bizler de destekliyoruz. İşsizliğe çare üretmenin işlerimizin de bereketine katkı sağlayacağına olan inancımla tüm üyelerimizi ve iş dünyamızı işsizlerimiz için iş kapısı olmaya davet ediyorum.”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2017 yılından bugüne kadar olan dönemde istihdamın daha üst noktalara taşınması adına Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘İstihdam Şurası’nda seferberliğe devam çağrısı yaptığını söyledi. İş dünyasına seslenen Vali Yakup Canbolat, “Ben bu çağrıya da tüm imkanlarınızla katılacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

Özellikle 2019 yılından itibaren yapılacak her ek istihdam için önemli avantajlar sağlanacağını ifade eden Canbolat, “Ülkemizin kalkınması için üzerinde sorumluluk hisseden tüm kesimler el ve gönül birliği içerisinde gayret gösterirse, aşılamayacak güçlük yoktur. Bursa iş dünyası olarak bu seferberliğe sizden beklenen ilgiyi ve hassasiyeti göstereceğinize olan inancımız tamdır” diye konuştu.

“Seferberliğe bursa öncülük edecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrasında başlatılan istihdam seferberliğine Bursa iş dünyasının öncülük edeceğini söyledi. Bursa’nın çok önemli bir sanayi ve ticaret kültürüne sahip olduğunu ifade eden Aktaş, kentte işsizliğin azaltılması noktasında hükümet tarafından sunulan istihdam desteklerinin önemli olduğunu vurguladı.

Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, istihdam seferberliği ve istihdama sağlanan teşviklerin Türkiye ekonomisi açısından önemli olduğunu, söz konusu teşviklerin yatırım teşvikleriyle birlikte desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından SGK İl Müdürü Erhan Karaca ve İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, işverenlere sunulan istihdam teşviklerine ilişkin sunumlar yaptı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme hedefini benimsemiş sanayiciler olarak istihdam seferberliğini önemsediklerini belirterek, seferberliğe tam destek vereceklerini söyledi. Bursa iş dünyası temsilcileri de BTSO öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliğine katkı sunacaklarını ifade ettiler.

Öte yandan BTSO, Bursa’da istihdam seferberliği kapsamında sanayi bölgeleri ve firmaları ziyaret ederek bilgilendirmek üzere istihdam teşvikleri bilgilendirme aracı hazırladı.