Bursa’da "insanlık ölmemiş" dedirten olay

Bursa’da oğlunun düğünü için biriktirdiği altın ve paraları kaybeden teyzenin duaları kabul oldu. İçinde kimlik bilgileri olmayan çantayı bulan duyarlı vatandaş, çantayı sahibine ulaştırarak sevindirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi meydana geldi. Otosansit Metro istasyonuna çıkan Ekrem Erdoğan yolda yürürken bir çanta buldu. Çantayı açınca içinde bir miktar altın ve para olduğunu gören Erdoğan, çantayı bulduğunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak ve cami hoparlöründen anons ettirerek sahibine ulaştırmak istedi. Dün öğle saatlerinde bir vatandaşın cami imamına çanta kaybettiği yönünde kayıp ihbarında bulunması üzerine vatandaşla buluşan Erdoğan, çantada bulunan altın ve para miktarının birbiriyle eşleşmesi üzerine çantayı sahibine verdi.

İnsanlık görevini yerine getirdiğini söyleyen Erdoğan, "Teyzemiz 1 yıl önce eşini kaybetmiş. Eşinden kalan maaşla oğlunu evlendirmek için para biriktirmiş. Kaybedince çok üzülmüş, ağlamış. "Sabahlara kadar inşallah bulurum" diye dua etmiş. Allah dualarını kabul etti. Onun sevinci mutluluğu bize yetti. Hamdolsun kendisini sevindirdik. Allah razı olsun” dedi.