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Bursa'da ilginç olay! 4 gün önce çaldığı motosikleti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsız, 4 gün önce çaldığı motosikleti pişmanlık duyduğunu belirten bir mektupla geri bıraktı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 21:06
Bursa'da ilginç olay! 4 gün önce çaldığı motosikleti...

BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen ilginç olayda hırsız, pişman olup 4 gün önce çaldığı motosikleti sahibinin işyerinin önüne mektup yazarak geri bıraktı. Motosikletine kavuşan şehit babası Yavuz Arı ise hırsızı affettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Olay, 4 gün önce Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mobilya Sanayisi 26. Sokak üzerinde Yavuz Arı’ya ait büfenin önünde meydana geldi. Motosikletiyle büfesine giden Arı, içeride çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından motoru çalındı. Akşam atölyesini kapatıp evine gitmek isteyen Yavuz Arı, motosikletinin çalındığını fark etti. Polise şikayette bulunmayan Arı, 4 gün sonra ilginç bir olayla karşılaştı. Bu sabah iş yerine giden Arı, motosikletinin büfesinin önünde durduğunu, üzerinde de bir not olduğunu gördü.

"BEN HAYATTAN DERSİMİ ALDIM"

Yavuz Arı'dan kendisini affetmesini isteyen hırsız, yazdığı notta, "Selamün aleyküm abi. Öncelikle mübarek ellerinden öperim. Şeytana uydum affet beni. Vicdan azabı çekiyorum, Allah beni ıslah etsin. Senin canını sıktığım her günün yüz katı dua edeceğim. Verdiğim zararı en kısa sürede çalışıp sana ulaştıracağım. Hakkını helal et. Ben hayattan dersimi aldım. Umarım sende büyüklüğünü gösterirsin. Allah seni benim gibi şeytana uyanlarla karşılaştırmasın. İnan Allah’a böyle biri değilim bir anda oldu. Özür dilerim tekrar ellerinden öperim" ifadelerini kullandı.

HIRSIZI AFFETTİ

Motosikletine kavuşan Yavuz Arı, sosyal medya hesabından motosikletinin ve hırsızın mektubunu paylaşıp, hırsızı affettiğini dile getirdi. Hırsıza sosyal medya hesabından mesaj veren Yavuz Arı, "Motoru eski haline getirdim. Hırsızın tufası bin 205 TL. Mektup yazmış sağ olsun ama masrafları ulaştıracakmış. Arkadaşlar benim hırsız çok pişman olmuş. Ben onu affettim, Allah da onu affetsin" dedi.

Öte yandan, Yavuz Arı'nın 2009 yılında Hakkâri Dağ Komando Taburu'nda şehit düşen Ümit Arı’nın babası olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 21:06
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