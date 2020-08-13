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Aktüel

Bursa'da hırsızlık operasyonunda 3 kadın gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 16:35:13 -
Bursa'da hırsızlık operasyonunda 3 kadın gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da 3 evden 115 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın yakalandı.

Kent merkezindeki evlerden farklı zamanlarda meydana gelen ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli kadınların kimliklerini belirledi.

Zanlılar D.U, G.A. ve Ç.U'yu gözaltına alındı.

Şüphelilerin Bursa'ya hırsızlık için Afyonkarahisar'dan geldiği iddia edildi.

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