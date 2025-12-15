  • İSTANBUL
Bursa’da güvenlik kontrolü! 14 sürücüye toplamda 141 bin TL ceza

Bursa’da yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Nilüfer ilçesinde düzenlenen geniş kapsamlı denetimlerde arama kaydı bulunan 5 kişi yakalanırken, kural ihlali yapan sürücülere toplam 141 bin 698 lira ceza kesildi.

Bursa’da yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri kapsamında Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında arama kaydı bulunan 5 kişi yakalanırken, kural ihlali ya da evraklarında eksik belge bulunan 14 araç sürücüsüne toplam 141 bin 698 TL para cezası uygulandı.

Bursa’da yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle ve Balat bölgelerinde sabit yol, hareketli ve umuma açık yerlerde denetleme gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden yaklaşık 300 personel katıldı. Uygulama kapsamında yol denetimlerinde bin 60 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 5 kişi yakalandı.

Denetimlerde 1 adet havalı tüfek de ele geçirildi. Toplam 486 aracın kontrol edildiği uygulamada, kural ihlali yapan ya da evraklarında eksik bulunan 14 sürücüye toplam 141 bin 698 TL para cezası kesildi, 1 alkollü sürücü hakkında ise adli işlem yapıldı.

Umuma açık yerlere yönelik denetimlerde ise 21 iş yeri kontrol edildi. Bu kapsamda 439 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 1 iş yerinde mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, 2 işyerinde çalışan toplam 5 kişinin SGK kaydının olmadığı, 1 iş yerinde ise 4207 sayılı Kanun’a muhalefet edildiği tespit edildi.

Yetkililer, yılbaşı öncesi güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

