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Bursa’da gazimizi darp eden saldırganlar hakkında sıcak gelişme!

Bursa’da, bir kafede ayağını uzatması nedeniyle terör gazisine saldıran 3 şüpheli tutuklandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:23
Bursa’da gazimizi darp eden saldırganlar hakkında sıcak gelişme!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kafede ayağını sehpaya uzattı diye terör gazisini darbeden 3 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Kafenin işletmecisi hakkında da hukuki süreç başlatıldı.

Irak'ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000'de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Ömür Karaman, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Kumsaz tesislerindeki bir kafede dinlenirken; engelli olan ayağını sehpaya uzattı.

Tartışmadan sonra saldırdılar

Kafede çalışanlar da gazinin bu durumundan rahatsız oldu. Çalışanlar önce tartışmaya başladı, sonrasında kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafe görevlileri tarafından gazi Ömür Karaman öldüresiye darbedildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:23
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