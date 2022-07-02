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Aktüel Bursa'da fuhuş operasyonu
Aktüel

Bursa'da fuhuş operasyonu

Bursa'da polisin fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 00:54:00 -
Bursa'da fuhuş operasyonu

Bursa'da polisin fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 10 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, polisin teknik ve fiziki takibin ardından 29 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, biri Kocaeli'de, diğerleri Bursa'da olmak üzere 10 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda cep telefonu ve SIM kartın yanı sıra fuhuştan elde edildiği belirlenen 32 bin liraya el koyulmuştu. Kurtarılan 14 yabancı uyruklu mağdur kadın, İl Göç İdaresine sevk edilmişti.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Laiklikte:vergisiz izinsiz fuhuş suçtur, İslamda:göz el olmakla beraber zinanın hertürlüsü suçtur bekara evliye farklı olmak üzere dört şahitli zinaya uygulanması gereken ceza ilahi ve zorunludur. İştebunu gözetmeyen bu düzeni sağlamayan bu cezayı vermeyenler zina yapandan daha büyük ebedi cehennemlik yapan küfür suçunu işlemiş Allahın ayetlerini satmış hatta bu küfür sistemine cebren zorlamaları ve boyun eğdirmeleri ve/ya bunalara boyun eğme şirke vesile ahirete beraber gidilecek en büyük suç ahlaksızlık zulum olduğu uyarısı yapılmıştır Şirk dinden çıkaran ebedi cehennemlik yapan bile bile yapılması mümkün olmayan affı söz konusu olmayan en büyük kırmızı çizgidir
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