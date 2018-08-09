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Bursa'da film gibi olay! Damat cezaevine gelin evine

Bursa'da, düğün hazırlığı yapan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasını bulunan damat adayı Yunus Yavuz'a polis baskın yaptı. Gözaltına alınan Yunus Yavuz, adliye işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:30
Bursa'da film gibi olay! Damat cezaevine gelin evine

Bursa'da dünya evine girmeye hazırlanan Yunus Yavuz'un kınası için arkadaşları ile girdiği konvoyu polis çevirdi.

Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan damat gözaltına alınırken gelin ve davetliler ise adliyeye akın etti. 

Bursa'da çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yunus Yavuz kınası için gelini almaya giderken aracı polis tarafından durduruldu.

Düğünü olduğunu söyleyen damat hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Kına için toplanan davetliler gelinle birlikte adliyeye akın etti. 

Gözaltına alınan Yavuz'a daha önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapıldığı, bu suçla ilgili açılan soruşturma kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan damat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"HİÇBİR ŞEY YARIM KALMADI"

Hakim karşısına çıkan damat düğün yapacağını ve kına için girdiği konvoydan alındığını ifade ederek düğününü yapmak için izin istedi. Yavuz’un bu isteğini reddeden hakim sanığın cezaevine gönderilmesine karar verdi. 

Çıkışta ailesi ile vedalaşan damat gözyaşları içerisinde geline sarıldı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan damat Yavuz, çıkışta gazetecilere 'Hiçbir şey yarım kalmadı. Her şey 10 gün sonra kaldığı yerden devam edecek' dedi. 
Yavuz'un cezaevine götürülmesinin ardından davetliler ve gelin adliyeden ayrıldı. 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 21:30
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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