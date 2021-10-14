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Gündem Bursa'da FETÖ’ye ağır darbe
Gündem

Bursa'da FETÖ’ye ağır darbe

Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 09:43:00 -
Bursa'da FETÖ’ye ağır darbe

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Orhangazi ve İnegöl ilçelerindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda meslekten ihraç edilen öğretmen ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

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