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Aktüel Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 09:14:28 -
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, kentte firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki baskınlarda örgütle bağlantılı kurum çalışanları, ihraç edilen öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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