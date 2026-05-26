Bursa'da feci ölüm! Ev temizliği yaparken pencereden düşen yaşlı adam toprağa verildi!

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adamın acılı ailesi ve yakınları, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Temizlik Yaparken Canından Oldu

Üzücü olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde temizlik yaptığı esnada camları silmek için pencereye çıkan Yücel Sığın, bir anlık dikkatsizlik ve dengesini kaybetmesi sonucu ikinci kattaki evin penceresinden beton zemine çakıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sığın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

