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Yerel Bursa'da feci olay! Sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Bursa'da feci olay! Sürücü hayatını kaybetti

Bursa'da aracının hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:29:00 -
Bursa'da feci olay! Sürücü hayatını kaybetti

Bu sabah saat 07.00 sularında, İstanbul - Bursa - İzmir Otoyolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi.

Dereçavuş mevkii üzerinde Muhammet Akif İncel idaresindeki 34 JH 9336 plakalı, bir börek firmasına ait olan kamyonet sürücüsünün hakimiyetinden çıktı.

Hızla ilerleyen kamyonet, refüjdeki bariyere çarparak savruldu. Ardından yolun kenarındaki diğer bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan kamyonet, devrilerek yan yattı. Kaza sırasında sürücü Muhammet Akif İncel, araç içinde sıkıştı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, başka kazanın yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de, İncel’i sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada İncel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

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