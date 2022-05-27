  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Bursa'da feci kaza: Yaralılar var

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 20:18:00 -
Bursa'da feci kaza: Yaralılar var

Atariye Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda N.Ç. (54) idaresindeki 16 BFU 64 plakalı otomobil ile S.D. (20) yönetimindeki 34 NP 6890 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan N.Ç, S.D, S.Y. (18), S.D. (18), L.K. (18) ve F.B.T. (18), ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay